海倫清桃跟葛格切割不了 巧合都要選「市議員」
海倫清桃（桃子）走過瞞婚18年、閃電離婚風暴後，28日以公益之名復出賣手工香皂，她坦言投資上百萬，錢仍是花36萬為她租房子的緋聞男友黃景裕先借給她的，連記者會場地、香檳和餐點也都是他包辦。不過桃子和小她9歲的黃景裕依舊不認在交往，總回說「就是好朋友」，黃景裕笑說：「說不定上輩子欠她的，這輩子還。」還說只要好朋友有困難，他都會幫忙，就算桃子之後沒有能力償還也沒關係，做公益不用求回報，如果她之後交新男友，他也會祝福。
前夫戴發奎（葛格）曾說要每月給桃子100萬，她說：「他知道我中國信託帳號，是個男人就說到做到吧。只要收齊1500萬，我就成立基金會，幫助新住民朋友。」她也希望對方不要再上節目提到她的名字，至於他被判刑6個月，又打算告戶政事務所人員，她認為：「做事要控制情緒，希望他不要告戶政事務所的人，人家工作很辛苦，希望他感同身受。」
桃子透露，黃景裕已請台大畢業的朋友幫她代筆寫自傳，這回會呈現她在台灣生活這些年有歡樂有眼淚、最「真實直白」的自己，提到人前光鮮、其實生活中有很多辛苦，她忍不住哽咽泛淚。她和葛格雖已離婚，但巧合不斷發生，除了葛格跟黃景裕先後都開拉麵店，2人都想找桃子代言，葛格日前曾透露有政黨徵召他參選市議員，桃子也說有協會找她參選2018年台北市議員，她也有從政意願，但不想又因為此事與葛格扯在一起。
黃景裕下個月將過30歲生日，他說「只跟父母過」，是否有可能在當天跟桃子求婚？他說不會，那是母難日，只跟父母過，且不斷強調兩人現在只是朋友。
(中時)
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