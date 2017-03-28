科技少東罵仲介「蠢」 遭訴公然侮辱

某上市科技宋姓少東2015年委託劉姓保母仲介媒合業者協助找保母，雙方為收費等歧異在社區閱覽室起爭執，宋男辱罵劉男「你他X的真是STUPID」，台北地檢署認為，社區閱覽室屬住戶可自由進出的公共場所，今依公然侮辱罪起訴宋男。

劉姓仲介挨罵後向媒體投訴，媒體於是作成標題為「豪門保母難為？」的報導，宋姓少東反控劉男加重誹謗，但檢察官認為，劉男向媒體陳述自身經歷，媒體標題也非劉男決定，今另行處分不起訴。

檢方調查，2015年3月間，宋姓少東與劉姓保母仲介業者在社區閱覽室，討論費用與服務問題，雙方起了口角爭執。劉男事後拿著錄音檔，指控宋男罵他「你他X的真是STUPID」、「你就是蠢」。

北檢去年調查認為，「STUPID」、「蠢」等字眼屬宋姓少東口頭禪，且宋男不滿劉姓仲介未正面回應並質疑保母公司有詐欺之嫌，才口出此言，主觀上無侮辱他人之意，一度處分不起訴。

但劉姓仲介不服向台灣高檢署聲請再議，台高檢將案件發回北檢重查。北檢認為，社區閱覽室供住戶自由出入，況且「STUPID」、「蠢」確有貶損他人之意，改認定宋姓少東涉嫌，予以起訴。

(中時)