英政壇2大女人會面 英媒只報腿挨轟低能

我要評比

英國首相梅伊會見蘇格蘭首席大臣施特金，每日郵報卻大失焦，將這2位英國重量級政治人物的腿來個大比拼，頭版則刊出她們露出一大截的美腿照，內容慘遭全面砲轟，低能、歧視全出籠。

英國「衛報」（The Guardian）報導，這場會談聚焦重大的英國脫離歐盟及蘇格蘭舉行2次公投議題，但英國每日郵報（Daily Mail）的報導卻對梅伊（Theresa May）和施特金（Nicola Sturgeon）的腿品頭論足。

標題下「她們能使出的最佳武器，那雙腿！」，內容稱梅伊腿併攏，展現自信；施特金腿較短些，但較有曲線調情指數較高，她還翹腳，具引誘意圖。

率先開砲的是英國工黨議員哈曼（Harriet Harman）和古柏（Yvette Cooper），指每日郵報頭版歧視和冒犯人。哈曼說，低能，現在是2017年了！

前英相布萊爾（Tony Blair）的輿論導向專家康貝爾（Alastair Campbell）稱每日郵報是完全敗類，呼籲大眾若看見每日郵報，將它撕毀。

前工黨黨魁米勒班（Ed Miliband）則發表推文說，「1950年代要把他們的標題要回去」。1060328

(中央社)