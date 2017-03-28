法院裁定重啟核電廠 安倍能源政策獲勝

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日本上訴法院今天裁定，關西電力公司經營的高濱核電廠3、4號機可重啟運轉，推翻下級法院先前做出的停機假處分，這是首相安倍晉三能源政策獲得的一項勝利。

2011年發生福島核災後，日本關閉境內全部核子反應爐，仰賴進口化石燃料來推動經濟發展。由於民眾反對，其後僅少數反應爐得以重啟運轉。

大阪高等法院今天的裁定，推翻了去年3月大津地方法院做出的停機假處分，同意可重啟關西電力公司（KEPCO）高濱（Takahama）核電廠3號和4號機組。福井縣高濱核電廠位於東京以西約350公里。

關西電力發表聲明，讚揚高等法院撤銷停機假處分的裁定，並稱地方法院的假處分「不合理」。聲明說：「本公司在邁向重啟反應爐時，於視安全為優先要務的同時，將會致力尋求獲得福井縣以及核電廠當地居民的理解。」

日本內閣官房長官菅義偉不願直接針對高等法院的裁定置評，但表示，只要反應爐符合國家安全基準，日本政府推廣核能的政策不變。

目前尚不清楚原告是否會就此裁定提出抗告，但原告在法庭外表示，法官未將居住在反應爐周邊居民的期望列入考量。

曾擔任日本政府顧問的專家表示，大阪高院的裁定，對關西電力是1項正面助力，但不太可能加速更廣泛的重啟全國各地反應爐程序。

曾任日本原子能委員會（JAEC）副主委的鈴木達治郎（Tatsujiro Suzuki）說，「核電的前途仍不確定。這項裁定並不意味法院會對其他法律案件做出『贊同』裁決，政治不確定性也依然強大。」1060328

(中央社)