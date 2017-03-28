印度計畫用300億買尖釘反坦克飛彈

我要評比

印度國防部官員近日透露，印度計畫以10億美元（約新台幣303億元）向以色列拉費爾（Rafael）先進防衛系統公司採購「尖釘」（Spike）反坦克飛彈，預計4月簽約。

英國「詹氏防衛新聞網」（IHS Jane's 360）引述上述官員談話說，這項採購曾因印度國防政策禁止只向單一廠商採購及成本問題，從2014年起多次推遲，但現在問題已經解決。

印度國防部官員指出，採購「 尖釘」飛彈的交易，現已由國防部呈交總理莫迪領導的內閣安全委員會審議，預計本週應該會審議通過，並於4月正式簽約。

根據雙方協議，印度陸軍將向以色列採購321個「尖釘」反坦克飛彈發射器、8356枚「尖釘」飛彈和15部訓練用模擬設備及相關配件。

此外，協議還有一項附加選項，在以色列把這款飛彈技術轉移給印度國營巴拉特動力公司（Bharat Dynamics Limited）的前提下，印度陸軍將額外增購1500個反坦克飛彈發射器和3萬枚「尖釘」反坦克飛彈。

印度陸軍短缺反坦克飛彈，估計未來20年共需要4萬枚反坦克飛彈。

看好上述軍火商機，印度卡雅尼集團（Kalyani group）去年傳出和以色列拉費爾先進防衛系統公司商討設立合資公司，在印度生產「尖釘」飛彈，但之後沒有下文。

印度計畫以320億盧比採購反坦克飛彈，並由印度國防裝備採購委員會於2014年通過，但因美國的「標鎗」（Javelin）反坦克飛彈價格太高，且雙方談判聯合生產尚未達成共識，最後只剩下以色列的「尖釘」反坦克飛彈可以選擇。1060328

(中央社)