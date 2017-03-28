49天死20人 陸官員遭免職處分
一家位於中國大陸廣東省的托養中心49天內死了20人，引發眾怒。廣東省官方調查後，中共新豐縣縣委書記等4名幹部遭到免職處分、9名公職人員被立案偵查、10名托養中心工作人員被刑拘。
綜合大陸媒體報導，這家在廣東省韶關市新豐縣的練溪托養中心，日前爆出49天內死了20人的慘劇，1名自閉症少年被送到安養中心不到45天，就死於傷寒。此事引發眾怒，有民眾憤慨說，這是「現代版死亡集中營」。
新華社報導，廣東省市聯合調查組21日起進駐新豐，調查後發現，托養中心違規經營，挪用救助補助資金，有工作人員存在虐待托養人員行為。因此，對托養中心10名工作人員予以刑事拘留。
由於當地政府官員對托養中心監管不力、失職失責，因此，決定免去陳景輝的中共新豐縣縣委書記職務，還有數名官員也予免職處分，另9名官員被立案偵查。
此外，中共廣東省委、廣東省政府也已部署民政部門對全廣東省社會救助托養機構進行全面清查。1060328
(中央社)
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