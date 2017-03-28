早餐店老闆揮刀砍妻女再自戕 今遭收押獲准

基隆市早餐店老闆劉男24日清晨疑似與妻子發生爭執，竟狠心持35公分麵包刀砍殺妻子及大女兒後，再持刀割頸自刎未成功，事後劉妻因頸部傷重一度命危，所幸三人經搶救後無生命危險，今天劉男病徵穩定出院，基隆地檢署認為劉男有逃亡之嫌，今天下午1時許聲請收押獲准，對於砍妻原因仍未詳細說明，仍堅稱「工作壓力大」一時控制不了，但因劉妻傷重目前仍未能做筆錄釐清案情。

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