桃園本季首戰 石垣市長造訪推觀光
Lamigo桃猿今天（28日）在桃園棒球場進行主場開幕戰，本周5場賽事在主場開「桃捷趴」，桃園市長鄭文燦親自蒞臨，沖繩縣石垣市長中山義隆以及石垣市吉祥物都一同到場參加開幕，除了感受球賽熱鬧氣氛，雙方也希望未來能有更多城市間的交流合作。
今年桃猿與剛開通的機場捷運合作，首周主場賽事就開「桃捷趴」，全隊換上桃捷主題球衣上陣，前來參加開幕的中山義隆市長等貴賓，今天先訪視桃捷公司，之後搭機捷到球場，鄭文燦也親手致贈桃猿球衣給中山義隆，之後兩人一同替球賽開球。
這次中山市長來訪桃園，希望能透過參加Lamigo開幕戰，向台灣職棒球迷宣傳石垣島觀光魅力，鄭文燦表示，希望未來能加強桃園與沖繩間城市交流，並推動雙方各項合作。
石垣市位於日本最南端及最西端的石垣島，面積229.34平方公里（次於沖繩島、西表島），人口約47,562人，氣候終年溫暖濕潤，今年來因崇尚休閒的風氣盛行，人口有增加趨勢。
位於石垣市的新石垣機場為沖繩縣政府所管轄，國際線航班有台灣及香港2線，與台灣間的直航班機由華航營運，每週2班，飛行時間僅需1個小時，距離台灣僅277公里，是國人赴日本旅遊的首選之一。
(中時電子報)
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