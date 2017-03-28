廣州第一家貨運航空公司 龍浩航空正式營運

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廣東龍浩航空有限公司為首家以廣州為主運營基地的貨運航空公司、第三家以廣州為主運營基地的航空公司，今日正式營運。

民航中南管理局為該公司頒發CCAR-121部公共航空運輸承運人合格證和CCAR-145部維修單位許可證。該公司由一架波音737飛機將滿載貨物從江蘇南通飛抵廣州白雲機場，宣布首航。

民航中南管理局副局長李雙臣為龍浩航空公司頒證，代表龍浩航空公司符合政府審核及合法經營，也表示龍浩航空公司正式進入營運階段。

「目前我們和順豐合作開展航空貨運業務。」龍浩航空公司總裁裴國曉透露，公司首開航線為廣州-南通往返，即將完成改裝下線的第二架波音飛機，其規劃航線為泉州-南通-天津。

目前，龍浩航空公司已購買3架波音737飛機，今後每年再添購5架，預計到2025年末，機隊規模達到50架，以拓展、覆蓋東南亞和歐美地區的航空貨運網體系為目標。

(旺報)