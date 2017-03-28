韓星金素妍和李尚禹修成正果6月結婚
南韓演員金素妍所屬經紀公司NAMOO ACTORS今天表示，金素妍和同齡演員李尚禹的愛情終於修成正果。兩人將於6月中旬舉行婚禮，今天雙方家長見面。
南韓「朝鮮日報」指出，經紀公司表示，婚禮日期和地點尚未確定。兩位演員決定組成家庭開啟新的人生，希望粉絲能送上祝福。
金素妍和李尚禹去年在MBC電視台週末劇「家和萬事成」中飾演情侶之後結緣，在戲外成為一對真正的戀人。
李尚禹2005年透過KBS電視劇「18歲，29歲」出道，以後演出電視劇「糟糠之妻俱樂部」、「神的晚餐」等。
金素妍曾於1994年以國中生童星身分演出電視劇「恐龍老師」出道之後，2000年以「夏娃的誘惑」電視劇一舉成名。她演過「愛上女主播」、「IRIS」、「檢察官公主」、「需要浪漫3」等人氣韓劇。她還曾參演徐克執導、甄子丹主演的武俠動作片「七劍」。1060328
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。