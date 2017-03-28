韓星金素妍和李尚禹修成正果6月結婚

南韓演員金素妍所屬經紀公司NAMOO ACTORS今天表示，金素妍和同齡演員李尚禹的愛情終於修成正果。兩人將於6月中旬舉行婚禮，今天雙方家長見面。

南韓「朝鮮日報」指出，經紀公司表示，婚禮日期和地點尚未確定。兩位演員決定組成家庭開啟新的人生，希望粉絲能送上祝福。

金素妍和李尚禹去年在MBC電視台週末劇「家和萬事成」中飾演情侶之後結緣，在戲外成為一對真正的戀人。

李尚禹2005年透過KBS電視劇「18歲，29歲」出道，以後演出電視劇「糟糠之妻俱樂部」、「神的晚餐」等。

金素妍曾於1994年以國中生童星身分演出電視劇「恐龍老師」出道之後，2000年以「夏娃的誘惑」電視劇一舉成名。她演過「愛上女主播」、「IRIS」、「檢察官公主」、「需要浪漫3」等人氣韓劇。她還曾參演徐克執導、甄子丹主演的武俠動作片「七劍」。1060328

(中央社)