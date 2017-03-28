李克強訪紐西蘭 談區域自貿協定

我要評比

正在紐西蘭訪問的大陸國務院總理李克強今天在當地重申，中國大陸將擴大對外開放，對促進區域經濟整合的自由貿易安排，都持開放態度。

他說，此次訪問紐西蘭，將與紐西蘭方就發展雙方全面戰略夥伴關係、以發展與合作的穩定性因應外部環境不確定性達成重要共識和成果。

李克強表示，雙方將共同努力深化政治互信；做好經濟發展戰略對接；以雙邊自貿協定昇級談判為契機，推動雙邊貿易擴容昇級。

中新社今天報導，李克強在當地時間28日出席紐西蘭各界歡迎午宴，發表演講時說，在維護多邊貿易體制權威性和有效性同時，共同推動建設開放透明的區域自由貿易安排，有利於地區和世界和平、發展與合作。1060328

(中央社)