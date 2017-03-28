常看色情影片 男性易對戀愛關係不滿足

根據1項新的研究，觀看色情影片的男性較可能對戀愛關係感到不滿足。不過，這項結果在女性身上並不成立。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，研究人員分析50份與色情影片和滿意度相關的研究，包括來自超過5萬人提供的資料，顯示觀看色情影片的男性對戀愛關係不滿意的比例較高。

根據本月發表於「人類傳播研究」（Human Communication Research）的報告，美國印第安納大學（Indiana University）和夏威夷大學馬諾瓦校區（University of Hawaii Manoa）研究人員整合分析了50份研究，盼能更加了解色情影片對個人整體滿意度的影響。

他們彙整來自10個國家超過5萬人的資料組，及針對「人際關係範疇的性和戀愛關係滿意度」和「個體自身範疇的身體和自我滿意度」進行分析。

研究人員並未發現觀看色情影片與個體對自身的滿意度有關，但反映出對戀愛關係的滿意度較低。

不過，這項論點僅適用於男性。

國際女性雜誌「柯夢波丹」（Cosmopolitan）說，研究並未發現女性觀看色情影片和其對戀愛關係的滿意程度有任何關係。

研究人員表示，觀看色情影片可能導致對性產生不合理的期待，當與現實生活有落差時便使人感到失望。（譯者：中央社劉文瑜）1060328

(中央社)