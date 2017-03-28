陸單身漢被盯上 網戀東歐美女陷阱多
網路發展迅速，大陸單身漢更習慣在網路尋覓愛情，相對的，網路愛情詐騙案也有增無減，連外國人都看上中國單身商機。據統計，有近2萬名年輕東歐美女靠「網戀」進行詐騙，大陸白領階級已成為她們的眼中的「肥羊」。
歐洲網路監控公司Dating Scams統計，全球各地有1萬9057名年輕美女靠「網戀」進行詐騙，該公司目前已收到21萬多件投訴案。數據顯示，大部分的詐騙美女來自俄羅斯、烏克蘭、波蘭、捷克及其他東歐國家。而西歐、美國及大陸白領階層已經成為最大目標。
這些年輕的「美女騙子」手法百百種，最常見佯裝自己身處戰爭中，生活苦不堪言，需要對方金援，利用受害者的愛心詐騙；也抓準受害者們上網找愛情的心理，通過郵件噓寒問暖，接著開始要錢。還有受害者接到中獎通知，內容是可以與美女共度美好未來。
有的大陸網友看見自己成為詐騙目標，喊話美女騙子說，「呼籲各東歐大妞，你們機會不多了，不要讓東南亞妹子搶了先，我只是看你們長得不錯才好心提醒你們」；也有人要她們先學好中文，諷刺的稱近年常到大陸行電話詐騙的「台灣同行」有先天優勢，「這套路，還需要跟台灣同行多學學」。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。