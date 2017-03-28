陸單身漢被盯上 網戀東歐美女陷阱多

網路發展迅速，大陸單身漢更習慣在網路尋覓愛情，相對的，網路愛情詐騙案也有增無減，連外國人都看上中國單身商機。據統計，有近2萬名年輕東歐美女靠「網戀」進行詐騙，大陸白領階級已成為她們的眼中的「肥羊」。

歐洲網路監控公司Dating Scams統計，全球各地有1萬9057名年輕美女靠「網戀」進行詐騙，該公司目前已收到21萬多件投訴案。數據顯示，大部分的詐騙美女來自俄羅斯、烏克蘭、波蘭、捷克及其他東歐國家。而西歐、美國及大陸白領階層已經成為最大目標。

這些年輕的「美女騙子」手法百百種，最常見佯裝自己身處戰爭中，生活苦不堪言，需要對方金援，利用受害者的愛心詐騙；也抓準受害者們上網找愛情的心理，通過郵件噓寒問暖，接著開始要錢。還有受害者接到中獎通知，內容是可以與美女共度美好未來。

有的大陸網友看見自己成為詐騙目標，喊話美女騙子說，「呼籲各東歐大妞，你們機會不多了，不要讓東南亞妹子搶了先，我只是看你們長得不錯才好心提醒你們」；也有人要她們先學好中文，諷刺的稱近年常到大陸行電話詐騙的「台灣同行」有先天優勢，「這套路，還需要跟台灣同行多學學」。

(旺報)