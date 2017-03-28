脫歐不怕 卡達投資英國5年50億英鎊
英國啟動脫歐談判前夕，卡達政府周一宣布5年50億英鎊(63億美元)投資英國計畫，投資重點鎖定英國的基礎建設、醫療保健與科技等產業，以實際行動力挺帶領英國脫歐的梅伊政府。
此項投資計畫係由卡達總理阿布杜拉(Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa al-Thani)周一在倫敦舉辦的一場卡達英國企業投資論壇上宣布。阿布杜拉表示：「未來3到5年，卡達將透過各種投資基金與機構投入50億英鎊投資英國經濟，等於加碼在英國已很成功的龐大投資部位。」
(工商)
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