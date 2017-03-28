兩岸青年峰會28日登場 陸4直轄市代表全到
儘管兩岸官方交流中斷，「兩岸青年峰會」28日在台登場，是今年首場聚焦青年創業的大型兩岸民間交流，大陸4個直轄市青創代表代表均出席。兩岸青年交流中心創辦人、關貿網路前董事長施明豪表示，兩岸民間交流不應受政治氛圍影響，應持續進行。
「兩岸青年峰會」 （下稱峰會）兩年在台舉辦一次，繼2015年首次舉辦，今年邁入第2年，由多家兩岸民間單位聯合舉辦，台方有兩岸青年交流中心、台灣新世代青年智庫及台灣精英會，陸方則集結4大直轄市青年聯合會，包括北京青年聯合會、上海市青年聯合會、天津市青年聯合會及重慶市青年聯合會。
針對兩岸青創交流及合作，多位陸方青創單位代表認為可以首重現代服務業。上海市青年聯合會常務委員于杰更提出「首創 （首先創業）」的概念，稱兩岸青年如今的創業方向在於結合「互聯網＋」的現代服務業。
北京青年聯合會主席郭文杰也說，目前大陸許多地方的服務業比重仍有待提升，而台灣產業比大陸成熟，或可在服務業跟文化創意產業與大陸進行合作，形成產業互補。
(旺報)
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