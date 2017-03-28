紅髮艾德救賴比瑞亞街童 盼拋磚引玉

英國歌手紅髮艾德隨喜劇救援組織（Comic Relief）前往賴比瑞亞參與慈善活動，遇見當地街童，他堅持陪同遭性侵孩童，請求將他們重新安置，目前這幾名孩童已安全。

倫敦「每日郵報」（Daily Mail）報導，紅髮艾德（Ed Sheeran）前往賴比瑞亞，為喜劇救援組織的小丑日（Red Nose Day）活動拍攝影片時，遇見一群年輕孩童。

在拍攝隊伍完成作業時，他看到有名男子試圖騷擾其中1名男孩，紅髮艾德於是堅持不願離開這名名為JD的男孩。

喜劇救援組織24日晚發推文說：「紅髮艾德遇見的JD和他的朋友，他們現在安全，但有更多孩子仍生活在危險中，協助我們幫助他們。」並公布24日晚籌得7130萬8475英鎊善款，將投注協助全世界的窮人。

許多賴比瑞亞兒童在2年前伊波拉大流行時失去他們的父母親。紅髮艾德得知JD在街上落入成年男人和較年長男孩的手中，境遇可怕之後，堅持「不計花費」要確保孩子們安全。

紅髮艾德對鏡頭說：「我感覺就這樣離開是不對的，唯一能做的就是幫他們，我們應該幫他們。」

「我的天生直覺是把他們送上車，帶走他們，帶到旅館，直到我們為他們找到解決辦法。」

紅髮艾德稍早遇見1名叫小桃（Peaches）的女孩，12歲小桃的父親染伊波拉病毒病死。艾德和小桃一起唱幾首歌後，小桃唱起讓她想起父親的一首歌，哭了起來。

這一刻讓紅髮艾德印象深刻，他感到無助，也跟著流下淚來。（譯者：中央社羅苑韶）1060328

(中央社)