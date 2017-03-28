印度大諾伊達地區發生圍毆非洲學生案
4名在印度求學的奈及利亞學生今天遭大批暴民毆打，原因是日前奈及利亞人被控涉及一印度青少年餵毒死亡案，警方已逮捕5人調查中。
大諾伊達一名19歲青少年卡利（Manish Khari）日前被幾名奈及利亞人綁架並強迫餵食毒品而身亡。消息昨天傳出後，就有印度民眾揚言要毆打街上遇到的非洲學生，並有印度民眾懸掛布條要求當局從奈及利亞人手中解救大諾伊達。
「今日印度」（India Today）報導，有4名奈及利亞籍學生在北方省大諾伊達一購物中心遭大批暴民包圍毆打。
大諾伊達警方隨後已根據購物中心的監控畫面，從畫面中比對出54名被告的身分，同時也先逮捕了涉案的其中5人。
當地民眾說，由於在毆打奈及利亞學生事件後，當地警方已經在奈及利亞學生居住的地區附近部署武裝警察；一些奈及利亞大學生擔心人身安全問題，今天也沒去學校上課。
印度去年也發生多起非洲學生或旅居印度非洲人在國家首都區遭毆打事件，引起多個非洲國家駐印度使館嚴重關切，並指責這是針對非洲人的種族仇恨事件。
一名奈及利亞學生阿布杜（Abdul）表示，他害怕得不敢離開住處。他說自己去年9月到印度唸書，但現在覺得應該趕快買機票回國，不想待在這裡了。1060328
(中央社)
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