蔡黃汝1.5杯就醉 被勸酒使出大絕招！
蔡黃汝（豆花妹）近來在台視、三立週日偶像劇《我的愛情不平凡》飾演個性迥異的雙胞胎，被誇演技大躍進，深受青少年喜愛的她28日出席衛福部「青春不喝94狂-未成年不飲酒」公益記者會」，宣導未成年飲酒不僅違法，更會傷害自己的身體。她也透露不想喝酒時的絕招，就是假裝有喝酒再藉機吐掉，或稍微裝酒瘋藉機脫身，她笑說：「看他以後還敢不敢找我喝酒！」逗得現場哈哈大笑。
她表示，以前朋友們確實在KTV唱歌飲酒時都會勸酒，但她本身酒量就不是很好，「大家都說我喝酒很省，因為大概1.5杯就醉了，醉了以後就會不停地笑！有如被點笑穴般」。
她與楊一展因合作《我的愛情不平凡》相識，也一起登上4月號《愛玩客》雜誌封面，兩人都說，合作起來沒有磨合期更無隔閡及代溝，拍雜誌現場，互動默契十足，示範情侶互餵模式，立即充滿粉紅泡泡，曾是模特兒的楊一展在拍攝過程，一直比出一些90年代偶像耍帥手勢拍照，讓工作人員虧他很老派。
楊一展及蔡黃汝工作滿檔，現在最想做的是就是休息，楊一展前陣子常到泰國，整本護照蓋了滿滿泰國出入境章，他覺得泰國讓人有放鬆感，如果未來想定居，還可以選擇海港公寓，心情不好時，直接下樓開船出海兜風，非常酷。蔡黃汝希望自己保有小孩的天真，所以喜歡去遊樂園行程，她笑說：「蒐集各地的迪士尼是我一直以來的夢想，目前已經去過香港、東京、加州三個地方。」也超想去印尼度假。
★中時電子報提醒您：喝酒過量，有礙健康！未成年請勿飲酒。
(中時)
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