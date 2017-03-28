大咖都來了！成龍慶獲奧斯卡 曝林鳳嬌好冷淡

成龍去年獲得奧斯卡終身成就獎。（圖／達志影像）

成龍今邀眾星友相聚慶祝。（圖／翻攝自東網）

劉嘉玲、張學友也是座上客。（圖／翻攝自東網）

武打巨星成龍從影超過50年，2016年獲得奧斯卡終身成就獎肯定，也是華人中首位獲得該殊榮的得主，而得獎後一直忙著拍戲的成龍，今（27日）終於有時間和好友相聚慶祝，不但許多大咖明星到場祝賀，成龍還透露老婆、兒子得知他獲獎後的反應超冷淡。

據《東網》報導，成龍好友、英皇老闆楊受成，今幫他設宴慶祝得小金人，成龍以一身白色唐裝現身，表示從提名到得獎已收到很多人的道賀，雖然他想低調，但一行好友像是曾志偉、爾冬陞、楊受成等人，堅持要幫他舉行慶祝會，還讓他叫齊圈內認識的朋友都出席，而這回能與一些幾十年不常見的朋友相聚，不禁笑稱：「是借奧斯卡之名，見老朋友為實」。

成龍被問到老婆林鳳嬌、兒子房祖名有無特別表示，透露母子倆的反應都很冷淡，連獲獎當天，兒子都沒恭喜他。而今與會好友還有劉嘉玲、黃秋生、謝霆鋒等人，尤其最近忙著巡迴演唱會的歌神張學友，也特地返回香港參加，足見成龍在圈內的好人緣。

另外，日前傳出「小龍女」吳卓林報警抓吳綺莉吸毒一事，成龍一被問及此事，便笑說「今天是什麼事情」，隨即結束訪問，不多作回應。

(中時電子報)