住別墅享慢活 直飛黃山正熱門

黃山悅榕庄酒店，徽派建築風格，相當具有特色。（業者提供）

黃山景區的「猴子觀海」，為遊客必訪之地。（記者李鋅銅攝）

徽州名菜「臭桂魚」，聞起來臭吃起來香。（記者李鋅銅攝）

安徽黃山景區為大陸著名旅遊勝地，吸引不少愛登山的台灣遊客前往，長榮航空獨家直飛黃山屯溪機場，不用再舟車勞頓。五福旅行社產品事業群主題旅遊業務主任葉曉倩表示，黃山團40歲以上的消費者詢問度最高，平均每個月能出4到6團。為搶攻高端客層，五福旅遊未來將與黃山悅榕庄合作，讓遊客能入住徽派別墅，享受慢活、田園風光。

黃山悅榕庄位於安徽省，坐落於巍峨的黃山山麓，距離黃山市和黃山屯溪國際機場約90分鐘車程。悅榕集團為全球頂尖精品度假村、公寓住宅及Spa的營運商，悅榕庄把環保意識融合於浪漫旅行中，旗下產業提供一個能夠讓人完全放鬆身心靈的「心靜軒」。從風景如畫的度假勝地出發約10分鐘，還可到達聯合國教科文組織授予的世界文化遺產地--宏村。

宏村有大量明清建築群，是極具古徽州人建築智慧的牛形水系古村落。走進宏村口前，就已被映入眼簾的湖水、小橋、房屋倒影所吸引，不少遊人在此駐足拍照。導演李安電影《臥虎藏龍》也在此拍攝，周潤發飾演的李慕白，牽馬進標局的鏡頭，就是在宏村取景。

黃山景區更是必訪勝地，所謂「五嶽歸來不看山 黃山歸來不看嶽」，道不盡黃山景緻絕妙。俗語說「來一趟黃山，天下無山」。國畫中的奇松、怪石在這邊都看得到，奇松是指黃山上有長相奇特的松樹，這裡的「名松」如：迎客松、黑虎松、團結松等，各有特色。當地導遊說，迎客松其一側枝椏伸出，像人伸出臂膀歡迎遠道而來的客人般，因此而得名。怪石「夢筆生花」如同有人放了一隻大毛筆跟筆架在山峰間。「猴子觀海」則是遠遠望去，有一頭小猴子蹲坐在山崖前，靜靜地等待雲海的到來。大自然的創作，讓人不由得讚嘆。

旅遊少不了品嘗美食，黃山市為古徽州地區，歷史悠久的徽菜發源於此，是中國傳統的八大菜系之一。徽菜主要特點為「重油、重色、重火功」，食材就地取材，吃得到當地特色。代表菜為「臭桂魚」或「臭鱖魚」，聞起來臭，吃起來香，把新鮮鱖魚用淡鹽水醃漬，大約一周時間，魚體會發出似臭非臭氣味。下油鍋略煎，搭配其他食材紅燒而成，食用時骨刺與魚肉會分離，肉成塊狀，口味絕佳，讓人難忘。

(旺報)