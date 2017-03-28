大陸員工毀印度國旗 OPPO分公司遭包圍
中國大陸手機廠商OPPO印度分公司傳出公司大陸籍員工把印度國旗撕毀丟到垃圾桶，位於北方省諾伊達的分公司辦公室外今天出現數百人包圍抗議。
自稱是愛國者兼評論家的印度網友莫尼（Rishi Muni）在推特（Twitter）上說，一名OPPO印度分公司中國大陸籍員工撕毀印度國旗並丟到垃圾桶，憤怒的印度人拿著國旗湧向OPPO印度分公司辦公室抗議。
另一名印度網友夏瑪（Vipin Sharma）也在推特上號召人們到OPPO印度分公司辦公室抗議。
「印度斯坦時報」（Hidustan Times）網站則報導，數百人包括印度教民族主義組織「世界印度教會議」（Vishwa Hindu Parishad）成員，包圍OPPO印度分公司在諾伊達（Noida）的辦公室。
這些抗議民眾揮舞著印度國旗，抗議中國大陸員工不尊重印度國旗，要求逮捕撕毀印度國旗的中國大陸籍嫌犯，並批評OPPO違反印度勞動法令，要求當局立刻對此採取行動。
因消息不斷傳播，連OPPO分公司辦公室附近的居民也爬到屋頂揮舞著印度國旗，表達對示威者的支持。
由於人數眾多，導致這棟大樓4個小時無法進入。
當地警方隨後派出200名員警抵達抗議現場，希望控制場面並維持秩序。
當地派出所高級警司辛赫（Dharmendra Singh）表示，警方已根據OPPO公司雇員的投訴，對被控撕毀印度國旗的中國大陸籍產品經理立案調查；但警方必須在深入調查後才會採取行動，目前沒有逮捕任何人。OPPO印度分公司尚未回應此事。
由於中國大陸當局在多起國際事務上與印度唱反調，且力挺與印度不睦的巴基斯坦，甚至規劃的「中巴經濟走廊」通過印巴有領土爭端的巴控克什米爾，雙方關係日益惡化，印度民眾對中國大陸沒有好感。1060328
(中央社)
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