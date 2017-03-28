豺狼卡羅斯為40年前舊案 再判無期徒刑
自稱革命分子的「豺狼卡羅斯」（Carlos the Jackal）因1974年在巴黎發動炸彈攻擊造成2人喪命，今天遭巴黎法院判處無期徒刑。他先前在法國已被判兩次無期徒刑。
67歲的卡羅斯是委內瑞拉人，真實姓名是拉米雷斯（Ilyich Ramirez Sanchez），自稱是「職業革命分子」，一度成為全世界緝拿的頭號恐怖嫌犯之一，媒體給他「豺狼卡羅斯」的綽號。
法新社報導，豺狼卡羅斯1974年9月15日攻擊巴黎一家高檔商店，造成2名男子喪命，34人受傷。檢察官說他涉案的「罪證確鑿」，他被判有罪。
滿頭白髮的卡羅斯今天出庭時不改愛炫作風，穿著黑上衣和外套，胸前口袋放著招牌口袋巾，他在一開庭時還對支持者大送飛吻，並在陳詞時痛批在事發後43年才審案荒謬至極。
法國精英警察1994年在蘇丹首都喀土木（Khartoum）逮捕卡羅斯，他已因1975年在巴黎謀殺2名警察，及1名黎巴嫩革命分子，兩度被判終生監禁。
他還因1982年和1983年在巴黎及馬賽犯下4起爆炸案被判有罪，其中包括攻擊火車，共殺害11人，近150人受傷。（譯者：中央社羅苑韶）1060328
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。