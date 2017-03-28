豺狼卡羅斯為40年前舊案 再判無期徒刑

自稱革命分子的「豺狼卡羅斯」（Carlos the Jackal）因1974年在巴黎發動炸彈攻擊造成2人喪命，今天遭巴黎法院判處無期徒刑。他先前在法國已被判兩次無期徒刑。

67歲的卡羅斯是委內瑞拉人，真實姓名是拉米雷斯（Ilyich Ramirez Sanchez），自稱是「職業革命分子」，一度成為全世界緝拿的頭號恐怖嫌犯之一，媒體給他「豺狼卡羅斯」的綽號。

法新社報導，豺狼卡羅斯1974年9月15日攻擊巴黎一家高檔商店，造成2名男子喪命，34人受傷。檢察官說他涉案的「罪證確鑿」，他被判有罪。

滿頭白髮的卡羅斯今天出庭時不改愛炫作風，穿著黑上衣和外套，胸前口袋放著招牌口袋巾，他在一開庭時還對支持者大送飛吻，並在陳詞時痛批在事發後43年才審案荒謬至極。

法國精英警察1994年在蘇丹首都喀土木（Khartoum）逮捕卡羅斯，他已因1975年在巴黎謀殺2名警察，及1名黎巴嫩革命分子，兩度被判終生監禁。

他還因1982年和1983年在巴黎及馬賽犯下4起爆炸案被判有罪，其中包括攻擊火車，共殺害11人，近150人受傷。（譯者：中央社羅苑韶）1060328

(中央社)