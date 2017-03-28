索尼攝影賽揭曉 陸漁民撒網照驚艷獲獎
國際攝影界盛事「2017索尼世界攝影大獎」獲獎名單揭曉，其中包括中國大陸漁民撒網以及鯨魚躍出海面等讓人驚艷的攝影作品。
英國「太陽報」（The Sun）報導，一名身著傳統服飾的中國大陸年長漁民在日落時分從竹製船上撒網的照片，讓人震撼，這張照片是「2017索尼世界攝影大獎」（Sony World Photography Award 2017」多幅引人入勝獲得讚賞的攝影作品之一。
在另幅作品中，一對情侶擠在英國雙人組合「強烈衝擊」（Massive Attack）在克羅埃西亞演唱會人群中自拍；而捕捉到一隻鯨魚縱身從海面一躍而出瞬間影像的作品，則讓人驚嘆不已。
這項擁有極高聲譽的競賽本屆共逾22萬人參賽，包括業餘和專業攝影師，比賽分為職業組、公開組和青年組。
評審從逾10萬5000張照片中篩選，決定公開組的獲獎作品，包括哥倫比亞水球隊員在對手激烈阻擋下仍奮力向前推進的影像，以及在66號公路的美國晚餐作品。
公開組得獎者可獲價值4000英鎊（約合新台幣15萬元）的索尼數位相機，以及前往倫敦「薩默塞特宮」（Somerset House）頒獎典禮的食宿和機票。（譯者：中央社周慧盈）1060328
(中央社)
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