意大利對華友好協會訪山西 欲引入美食節

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意大利對華友好協會於28日在山西進行訪問，就旅游文化、文物、會展、跨境電商、農產品加工等主題展開交流，並希望將意大利「美食文化節」等品牌引入山西。

意大利對華友好協會主席伊雷妮•皮韋蒂提到「我們此行目的，主要是促進中國和意大利在文化、旅游、經濟、農業與會展等領域的交流，在歐洲宣傳山西，讓意大利進一步認識和了解山西，將美好的山西展示給歐洲，帶動山西在多元化領域的發展。」

山西省副省長王賦當日會見意大利對華友好協會，山西和意大利一樣歷史悠久、文化燦爛，在各方面有著良好的合作基礎。希望藉由此次為契機，進一步深化在潔淨能源利用、文化旅游、文物修復、姊妹城市等合作。

對此皮韋蒂表示，山西發展空間大，意大利專攻文化遺產修復、綠色環保產業、新能源技術等領域，希望加強合作交流、實現互利共贏。

(旺報)