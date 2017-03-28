南海中菲雙邊磋商　5月在陸首次會議

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大陸外交部發言人華春瑩今天表示，中國大陸已邀請菲律賓外交部有關負責人於5月來訪，與中方共同舉行中菲南海問題雙邊磋商機制首次會議。

中國大陸外交部28日舉行例行記者會，根據官網文字實錄，媒體關切，菲律賓總統發言人27日表示，菲律賓和中國有望於5月就解決南海問題雙邊機制進行討論。

華春瑩說，根據中菲兩國領袖達成的重要共識，在1月舉行的中菲第20次外交磋商中，雙方同意建立中菲南海問題雙邊磋商機制，由兩國外交部牽頭，就雙方關切的問題及促進海上合作和海上安全進行商討。

她說，中國大陸已邀請菲國外交部有關負責人5月來訪，與中方共同舉行中菲南海問題雙邊磋商機制首次會議。

華春瑩表示，目前雙方正就有關具體事宜進行友好協商。下一步，「中方願繼續與菲方加強溝通對話，妥善管控分歧、推進海上合作，為雙方各領域務實合作和中菲關係的健康穩定發展營造良好氛圍」。

另外，媒體提問，中國駐菲大使趙鑒華會見菲律賓總統杜特蒂時表示，希望菲國海岸警衛隊代表團訪問中國大陸能達成新的協議，確保南海成為「合作之海」。

華春瑩表示，今年2月舉行的中菲海警海上合作聯委會成立會議上，經雙方友好協商，中菲兩國海警擬定2017年合作項目清單，包括高層訪問、艦艇訪問、聯合演練及能力建設等。

她說，中國大陸已邀請菲海岸警衛隊代表團早日來訪，雙方正就有關具體事宜進行溝通協調。1060328

(中央社)