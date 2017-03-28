美東早春氣候多變 華府櫻群仍綻放

我要評比

美國東岸地區今年氣候多變，華府櫻花飽受雨雪摧殘，但仍在惡劣天候中盛開。今年的華府櫻群提醒人們，政治局勢繁雜，世間仍有美好，必須好好把握。

美國東岸氣候較往年暖和，少雪多雨，各氣候預報機構原本估計大華府地區的櫻花盛開期會提前至3月中，較4月初提早近3週，無奈暴風雪3月中再訪，許多花苞遭低溫冰封摧殘，但仍無阻櫻花盛開。

華府各地與社區以廣植櫻花盛名，美國國家公園管理局在網站宣布，櫻花已於25與26日期間全面盛開。

如何定義櫻花盛開各有不同觀點，國家公園管理局以華府密集植櫻的潮汐湖（Tidal Basin）周邊的吉野櫻開出7成為標準。天公如果做美，美景可維持1週。

不過天公再讓來自全美的「花見」迷失望。華府群櫻挺過風雪後，28日大雨報到，嬌嫩的櫻花瓣散落滿地，雨水縮短了盛開景緻。

1912年，時任東京知事的日本「憲政之神」尾崎行雄致贈3000株櫻花樹給華盛頓特區，象徵美日友好關係。

反戰的尾崎推動日本民主思潮，卻不敵軍國主義橫行，尾崎在華府留下的櫻花樹熬過二戰反日浪潮，百年後花群繼續綻放，日本仍是美國在亞洲的重要盟國。

櫻花一年一開，花期匆促，錯過了就得等明年。許多遊客連年到訪，留戀美景，有些遊客猶如「一期一會」，舟車勞頓，機會難再，得盡興看個夠。

華府櫻花是政治禮物，花朵盛開，政治惡鬥也激烈。在分歧的時代，櫻群讓人們暫時放下繁雜爭鬥，提醒世間仍有美好。但風雨不歇，必須好好把握。1060328

(中央社)