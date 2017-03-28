SBL總冠軍賽 達欣3連勝聽牌

SBL達欣今天靠黃鎮在末節砍進3記外線的情況下，擋住裕隆的絕地大反攻，終場以80比72拿下勝利，在總冠軍賽以3勝0負取得「聽牌」優勢。

第14季超級籃球聯賽，台北達欣工程與裕隆納智捷交手，7戰4勝制的總冠軍戰，今天在新北市的新莊體育館進行，賽前達欣在系列賽中取得2勝0負的優勢。

裕隆這場比賽的上半場雖命中5記外線，但兩分球命中率僅2成2，次節雖一度追到1分差，但達欣在布拉（Sim Bhullar）和周儀翔聯手抵抗下，仍以34比28在半場領先裕隆。

兩隊易籃再戰，裕隆在陳世念連拿5分帶領下展開反撲，但達欣及時穩住陣腳，以56比48帶著8分領先進入末節。

裕隆在末節比賽的落後曾被拉開到兩位數，但也靠強力反撲幾度追到1個球的差距，但達欣的黃鎮扮演第4節先生，單節砍進3記外線，轟下全場11分中的9分，幫助達欣最終仍以80比72擊敗裕隆。

達欣今天獲勝，在總冠軍賽以3連勝之姿，取得3勝0負的「聽牌」優勢，最快可在30日封王。1060328

(中央社)