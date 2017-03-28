巴布狄倫領諾貝爾文學獎金 期限快到了

瑞典學院提醒諾貝爾文學獎得主巴布狄倫，為領取800萬瑞典克朗（新台幣2745萬元）獎金，傳統上要發表的演說，最後期限訂在6月10日，時間已不多了。

法新社報導，得獎人的演講形式不拘，可以是簡短演說、表演、影音播映或甚至是一首歌，必須在頒獎典禮12月10日、也是創辦人諾貝爾（Alfred Nobel）的冥誕之後6個月內舉辦。

瑞典學院常任秘書戴紐斯（Sara Danius）昨天發出的部落格貼文說：「與巴布狄倫（Bob Dylan）近來幾個月都未通電話，然而他明白諾貝爾演講最晚要在6月10日舉行，我們才能付款。」

「他決定要怎麼做是他的事。」

巴布狄倫排定4月1日和2日在瑞典斯德哥爾摩舉辦音樂會，4月9日在南部倫德市（Lund）另有一場。外界猜測他可能在走訪瑞典時辦他的得獎人演講，不過瑞典學院說，未接獲巴布狄倫的消息。

戴紐斯說，巴布狄倫在斯德哥爾摩的音樂會在去年10月宣布獲獎之前就已安排。

不論巴布狄倫是否作這場演講，他仍會是2016諾貝爾文學獎得主。（譯者：中央社羅苑韶）1060328

(中央社)