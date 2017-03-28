越南外海撞船意外 2人獲救9人失蹤
越南頭頓省外海今天凌晨發生1起撞船意外，導致其中1艘沉沒，船上11名船員落海，至今2人獲救，其餘9人下落不明。
越南國營電視台VTV1晚間新聞報導，當地海上搜救中心今天凌晨收到由「海城 26 BLC」號貨船發出的求救訊號，立即派出船隻前往頭頓省（Vung Tau）外海海域救援，並呼籲周邊船隻協尋。
報導指出，1艘路過的船隻在現場協尋時發現與撈起2名船員。
根據獲救船員的說法，載有逾3000噸熟料（Clinker）的「海城 26 BLC」號貨船凌晨遭不明貨船碰撞，隨後沉沒，船上11人通通落海。
報導說，截至今天晚間其餘9人仍然下落不明，現場搜救工作仍在進行。1060328
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。