越南外海撞船意外 2人獲救9人失蹤

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越南頭頓省外海今天凌晨發生1起撞船意外，導致其中1艘沉沒，船上11名船員落海，至今2人獲救，其餘9人下落不明。

越南國營電視台VTV1晚間新聞報導，當地海上搜救中心今天凌晨收到由「海城 26 BLC」號貨船發出的求救訊號，立即派出船隻前往頭頓省（Vung Tau）外海海域救援，並呼籲周邊船隻協尋。

報導指出，1艘路過的船隻在現場協尋時發現與撈起2名船員。

根據獲救船員的說法，載有逾3000噸熟料（Clinker）的「海城 26 BLC」號貨船凌晨遭不明貨船碰撞，隨後沉沒，船上11人通通落海。

報導說，截至今天晚間其餘9人仍然下落不明，現場搜救工作仍在進行。1060328

(中央社)