竊賊失風開車逃逸 自撞匝道遭逮
葉、鄒姓竊嫌28日凌晨4時許在桃園市新農街一處涵洞工地行竊時，遭巡邏的楊梅警分局草湳所員警陳育聰、陳信帆發現，火速駕車逃逸，在員警開車追捕下，失控自撞於國道1號楊梅交流道北上匝道口，2人當場棄車逃逸，一人當場被員警追上壓制在地，另一人則躲在水溝被員警發現逮獲。
2人供稱，先在中壢某停車場竊取車輛後，以贓車後隨機尋找下手目標，所偷竊工地的工具及電線遭警方查扣，訊後被依竊盜罪嫌移送偵辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。