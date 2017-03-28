竊賊失風開車逃逸 自撞匝道遭逮

2嫌行竊的贓車，以及電線、工具遭警方查扣。（楊明峰翻攝）

葉、鄒姓竊嫌28日凌晨4時許在桃園市新農街一處涵洞工地行竊時，遭巡邏的楊梅警分局草湳所員警陳育聰、陳信帆發現，火速駕車逃逸，在員警開車追捕下，失控自撞於國道1號楊梅交流道北上匝道口，2人當場棄車逃逸，一人當場被員警追上壓制在地，另一人則躲在水溝被員警發現逮獲。

2人供稱，先在中壢某停車場竊取車輛後，以贓車後隨機尋找下手目標，所偷竊工地的工具及電線遭警方查扣，訊後被依竊盜罪嫌移送偵辦。

(中時)