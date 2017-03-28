滿壘敲回致勝安 梁家榮：相信自己做得到

梁家榮5局下適時安打，敲回2分打點。（本報照片）

Lamigo桃猿22歲三壘手梁家榮，今年進入生涯第5個球季，首度在開季就爭取到一軍先發位置，而且連續2戰都繳出單場雙安表現，今天（28日）對上統一獅之戰，更在5局下敲出帶有2分打點的致勝安打建功，今年心態更成熟的他說：「還沒上去打擊前，我就相信自己做得到。」

桃猿去年對戰統一洋投布魯斯打得不太理想，此戰全隊前4局也僅出現1支安打，其中梁家榮首打席就吞下三振，但5局下猿隊因保送和失誤攻佔滿壘，梁家榮適時掃出右外野安打，一棒敲回2分，打下勝利打點，他提到：「自己在調整上和對投手的感覺都還不錯。」

今年梁家榮不僅打擊能力有所發揮，更重要的是心態上的成長，加上外籍打擊教練貝茲在春訓期間的指導，梁家榮在場上更有自信，他提到：「貝茲一直以來都給我很大的信心，今天我在滿壘時上去打擊，我也相信自己做得到。」回憶前幾年球季，他也說：「關鍵的場面遇過很多次，把握住的沒幾次。」

梁家榮今年從春訓熱身賽起就維持不錯手感，在林智平因合約問題未能在一軍出賽的同時，用好表現卡位先發，梁家榮說：「今年從熱身賽開始，有一直為自己設定一些關卡，一關一關去突破。」

如願爭取到開季一軍先發後，對於下一道關卡，梁家榮說：「希望上半季都能維持好表現，目標整年待在一軍。」

(中時電子報)