奧客多影響服務？ 好市多霸氣回應

好市多表示，雖然不會因為個案就影響施行20年的服務，但是會員服務仍有一定的機制。（圖／本報資料照片）

美式量販好市多，雖然以客為尊受到愛戴，但並不是無限上綱，好市多副總經理王友玫回應，雖然不會因為個案就影響施行20年的服務，但是會員服務仍有一定的機制。

根據中央社報導，近日常有網友分享許多奧客在好市多的行徑，例如將用餐區免費洋蔥大量帶回家，也有阿嬤直接打開未拆封抹醬挖一口試吃。或民眾拆開奇異果包裝擅自裝箱。也有婦人在圖書區直接將封膜撕掉閱讀，有網友表示台灣貪小便宜的天性，未必適合好市多。

好市多副總經理王友玫鄭重回應，好市多從1997年來台發展，會員服務機制已經施行20年，而與顧客間已經有其信賴，不會因為個案關係，就影響大部分人的權益。

王友玫強調，美國會員服務行之多年，在台灣也落實20年，才受到台灣會員的信賴，除了因應所有顧客的最大權益，會自我檢討修正會員規章外，不然，都是以大部分會員權益為主，不會因為個案或是少部分的例子去改變。

不過，會員權益也不是無限上綱，就有民眾收到好市多通知，因自己退貨率達86%，遭好市多取消會員資格。

王友玫指出，每個會員當初在加入時，會員規章就說明，好市多保留取消或接受成為會員條款，而會員加入時都有簽署上述條款。

依好市多會員規章，生鮮食品食物一旦超過保存期限，就無法退貨。而大型家電，如洗衣機、冰箱等電子商品，需在購買日起90天內辦理，逾期就不接受退貨。其他產品基本上都沒有退貨天數的限制，只要顧客不滿意都可以退貨。

(中時電子報)