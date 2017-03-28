全聯愛環保 環境、農友、消費者三贏
全聯福利中心去年3月開賣一年採收一次的生態商品老鷹紅豆，包括紅豆、紅豆麵包、紅豆銅鑼燒、紅豆湯4款商品6個月完銷，賣出100多萬包，讓人注意到農業生產與老鷹生存息息相關；根據去年12月台灣猛禽研究會的調查顯示，全台老鷹數量從年年426隻增為626隻，約成長50%，全聯此舉對環境、農友和消費者創造三贏局面。
老鷹紅豆打響名號，紅豆銅鑼燒年銷超過1億元；現有契作面積從25公頃增為75公頃後，今年再增加日式大福、紅豆牛奶燒、紅豆生乳捲、紅豆麻糬、紅豆麻糬麵包、母親節預購的老鷹紅豆派，與既有商品共有10款商品。
而經營5、6年的生態養殖文蛤、白蝦、虱目魚等水產品，透過物種混養的方式降低致病率、減少用藥，提供更優質、安心的食材；其中，全聯契養的七股黑面文蛤因為堅持淺坪養殖並混養虱目魚，提供黑面琵鷺更友善的覓食環境，契養面積從400甲增為1000甲。
此外，全聯董事長林敏雄2013年起也關心螢火蟲復育，一年投入3000多萬元，不斷為環保和友善土地加分，他認為解決生態的問題，通路有很大的責任。目前在大安森林公園、榮星花園、木柵公園及永建國小等地已成功復育螢火蟲，吸引2017國際螢火蟲年會在台北市舉辦，4月2日起為期4月都有螢火蟲相關活動，包括螢火蟲市集、螢火蟲音樂及戲劇推廣，4月24至26日有國際螢火蟲年會。
全聯現有898店，是全台最大的生鮮賣場，農產品供貨量也是最大，林敏雄表示全聯產銷履歷做得很好，去年沒有農藥超標的紀錄。每年投入超過120億元在3座生鮮處理中心（又稱PC廠）和 3個物流中心，去年全台破1010億元營收，年成長率超過兩位數。若以一年增加5、60店來看，明年有望破千店。
(中時)
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