李明哲失蹤 民進黨籲陸儘速公布行蹤

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民進黨前黨工李明哲日前赴中國大陸後失蹤，民進黨發言人王閔生今天表示，呼籲中國大陸基於人權立場，必須儘速公布李明哲的行蹤消息，確保李明哲的人身安全。

民進黨前黨工李明哲日前赴陸後失蹤，他的太太李凈瑜今天表示，獲政府單位間接證實，丈夫被大陸國安單位拘留。

王閔生晚間透過新聞稿表示，民進黨呼籲中國大陸，基於人權立場，必須儘速公布李明哲的行蹤消息，確保李明哲的人身安全；有關單位應遵守正當法律程序，及時回應家屬需求，以解家屬的憂慮。1060328

(中央社)