梁家榮自信一擊 桃猿勝利煙火升空

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Lamigo桃猿主場開幕戰今天在8712名觀眾面前點亮勝利煙火，22歲三壘手梁家榮「相信自己」，關鍵時刻敲出致勝安打，桃猿終場以4比0擊敗統一獅。

梁家榮在2013年就以高中畢業生、18歲的年紀加入職棒，經過3年多的磨練，今年開季展現企圖心，開季2戰6打數4安打。他說，在5局下滿壘的局面上場前，「相信自己做得到」。

有別於前幾季多在二線，梁家榮從春訓就把握機會，他說，打擊教練貝茲給予很大的信心，讓他「不再因為一些小錯誤就懷疑自己，打從心裡相信自己」。

桃猿隊主力三壘手林智平在二軍待命，梁家榮這2場比賽的搶眼表現，總教練洪一中說，「選手表現好，這是好的負擔」。

前3局雙方攻勢都受到投手壓制，沒有安打，直到4局下桃猿林泓育敲出兩隊本場首安，是一支二壘安打，但無後續攻勢。

主場桃猿隊5局下突破布魯斯的投球，趁著2個四壞保送、1次傳球失誤，攻佔滿壘，梁家榮打出關鍵安打，送回2分打點，外加獅隊游擊手陳傑憲失誤，再添1分。

桃猿取得3比0領先，6局下再由朱育賢陽春砲，擴大領先。

本場比賽最有價值球員（MVP）是桃猿先發史博威（Zeke Spruill），以150公里的快速球，搭配接近140公里的滑球，投7局用99球無失分，只被敲2支安打，送出7次三振。1060328

(中央社)