騰訊擬購5%股權 特斯拉股價勁揚

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華爾街股市今天早盤持平，三大指數漲跌幅都不大，電動車大廠特斯拉公司（Tesla）股價勁揚逾2%，主因傳出中國科技業巨擘騰訊控股將購買特斯拉5%股權的利多。

開盤後約15分鐘，道瓊工業指數小跌不到0.1%，來到20542.07點。

道瓊指數過去八個交易日都收黑，若是今天再跌，將是1978年以來首度出現九連黑。

不過，標準普爾500指數小漲，來到2341.66點；那斯達克指數也小漲0.1%，來到5379.29點。

騰訊向美國證券管理機構提出文件，揭露計畫以18億美元收購特斯拉5%股權，這個消息激勵特斯拉股價在開盤後大漲2.4%。1060328

(中央社)