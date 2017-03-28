AI大軍全面來襲 3年內成銀行主力
諮詢公司埃森哲（Accenture）公布新報告，接受調查的3/4銀行家表示，人工智慧（AI）3年內將成為銀行與客戶互動的主要方式。
埃森哲2017年銀行業科技願景報告指出，4/5銀行家認為，人工智慧將對銀行搜集資訊及與客戶互動帶來革命性發展。這份報告對超過600名高階銀行家進行調查，並諮詢了科技業專家和學者。
人工智慧是自駕車、無人機和聲音辨識軟體背後運用的科技，被金融界視為重要科技。人工智慧與區塊鏈等金融科技革新未來數年將改變銀行業的面貌。
逾3/4受訪者認為，AI將讓使用介面變得更簡單，讓銀行創造出更人性化的客戶經驗。
至於為何要採用AI介面，60%受訪銀行家表示，是為了獲得數據分析和背後意義。
但對資料隱私的擔憂也成了最大挑戰。1/3受訪者說，客戶通常偏愛和人互動，也可能是個問題。
這項報告發現，雖然在銀行或透過電話與行員的互動次數降低了，而且此狀況會持續，但與行員接觸的品質和重要性將提升。（譯者：中央社蔡佳伶）1060328
(中央社)
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