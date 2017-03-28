花蓮富里教會140周年紀念遊園會 將募款重建禮拜堂

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將拆除重建

花蓮縣富里鄉基督長老教會內有一座屹立超過一甲子的禮拜堂，外型為「巴洛克」式建築，古色古香，充滿異國風情，但由於年久失修，內部主結構受損，屋頂也嚴重漏水成為危樓；為避免發生危險，教會決定舉辦富里教會140周年紀念遊園會來募款重建。

教會牧師王睿智表示，配合重建計畫及慶祝富里教會140周年，教會將於4月1日舉辦園遊會，現場將有二手衣物、新舊家具用品等義賣，籌募重建款項，當天也將開放禮拜堂供民眾參觀。

(中時)