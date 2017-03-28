救國團青年獎章被政治化？61年來首次 總統沒空見得主

蔡英文因有重要行程，無法接見本屆救國團青年獎章得主。（小圖／鄧博仁攝、大圖／救國團提供）

救國團今（28）日揭曉青年獎章得主，此由故總統蔣經國擔任救國團主任時所創的獎項，往年總統、行政院長多會親自接見，即使沒空，也會由副總統代理，但今年總統蔡英文與閣揆林全卻雙雙以另有重要行程為由，沒安排接見得獎人，此為該獎項設立61年來首度出現這種情形。

對此，救國團主任葛永光指出，救國團是幫國家做事，青年則為國家未來的支柱，希望政府能重視此活動，也盼總統和行政院長明年可以安排時間和得獎人見面。

而今年的得主之一、高苑科大資訊科技應用研究所研究助理魏季宏在接受《聯合報》訪問時表示，他不認同此公益活動被執政者政治化；另名得主、慈濟大學傳播學系學生潘信安也說，不希望青年獎章染上政治色彩。

對此，總統府發言人黃重諺強調，蔡英文對青年議題相當重視，關於此頒獎活動，府方3月上旬收到主辦單位請託賀電的來函後，就已立即處理，隨後又接獲主辦方想帶得主拜會總統的請求，但由於提出的時間小英已有重要行程，只得婉拒；黃並澄清，此事被聯想為與政治有關，即無端也沒意義。

(中時電子報)