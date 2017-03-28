精彩壓制猛獅打線 史博威：每球種都很滿意

史博威先發7局無失分。（葉姵妤攝）

Lamigo桃猿本季唯一的新洋投史博威，季前官辦熱身賽表現不理想，但今天（28日）在中職初登板以7局無失分的表現壓制統一獅，只被敲2支安打，送出7次三振，最快球速154公里，拿下勝投和單場MVP，賽後史博威說：「今天每個球種都投得很滿意。」

史博威在官辦熱身賽先發1場，對中信兄弟主投4局失6分吞敗，但今天在例行賽首戰表現截然不同，桃猿總教練洪一中說：「因為他比較晚來台灣，之前是邊投邊調整，我們不擔心他，他在韓國也投得不錯。」此戰史博威以99球投完7局，體力不是問題，洪總也說：「控球比預期好很多。」

史博威自己則表示，春訓時調整比較慢，熱身賽時還未調整到位，現在則是身體比較好，「只要身體好，就不會擔心比賽狀況。」此戰能精彩壓制獅隊打線，史博威提到，此戰每個球種都自己都很滿意，包括直球、滑球、曲球等。

(中時電子報)