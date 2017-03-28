布農美少女 心繫部落考取原住民學院

我要評比

盼望為部落盡一份心力。（玉里高中提供）

國立玉里高中三年級長相清新甜美的黃楚寧，在校成績優異，取得玉里高中繁星計畫時尚科第一名的資格，有機會錄取國立科技大學。但她因心繫部落事務，捨棄繁星計畫報考東華大學原住民學院，盼未來能為原住民事務盡一己之力。

(中時)