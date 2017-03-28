花東縱谷國家風景區管理處 「螢蝶生態暨環境教育」即將開跑

鯉魚潭螢火蟲隨處可見。（楊漢聲翻攝）

每年春夏交替季節，是欣賞螢火蟲的最佳時機，花蓮鯉魚潭三面環山，水氣蒸騰瀰漫，豐富的生態形成了多彩多姿的世界，交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處將在4月1日至5月6日舉辦「花東縱谷螢蝶生態之旅暨環境教育」活動，邀請大家來鯉魚潭在點點螢光晚會中，與螢火蟲共度美好的夜晚。

(中時)