勾結三總醫詐勞保 5黃牛交保候傳

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三軍總醫院神經科週邊神經科主任林OO涉嫌勾結勞保黃牛，開立不實診斷證明，協助民眾請領勞保失能給付，近3年共詐領勞保6000萬元。台北地檢署1月間搜索、約談林與4名黃牛，今日另約談5名黃牛，晚間複訊後依詐欺罪嫌命5至20萬元交保。

林OO日前遭約談後以200萬元交保，另有3名黃牛遭羈押迄今。

檢廉擴大清查詐領紀錄，發現仍有漏網之魚未到案，今日針對蔡姓、藍姓等5名黃牛展開搜索約談行動。

調查指出，目前到案的勞保黃牛均是「呷好道相報」，在醫院內搭訕病患，遊說病患詐領勞保，從中賺取佣金。

檢廉調查，林OO涉嫌從2014年6月起，在300餘件失能診斷文件上不實勾選失能等級，協助勞工得以請領較高的保險給付，林每偽造一件不實證明，即有1萬5000元酬勞，粗估不法所得450萬元。

居間牽線的黃牛每件詐領案可抽佣30%保險金，被保險人實拿70%保險金，總計勞保局被詐領金額高達6000萬元。

(中時)