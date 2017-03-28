紅燈右轉露餡 工人酒駕送辦

我要評比

新北市金山分局交通分隊員警今天中午在金山區仁愛路與忠孝一路路口，發現一輛小貨車紅燈右轉，上前攔截時，從車窗聞到濃濃酒氣，於是喝令男子停車接受酒測，果然酒測值達0.36毫克，明顯超標。

警方表示，駕駛朱姓男子（54歲）供稱，今天中午和友人在工地喝了2瓶啤酒後，開車欲返回汐止住處，沒想到馬上因為紅燈右轉遭警方攔查；訊後依公共危險罪將朱男移送法辦。

警方呼籲，酒駕行為為全民公罪，也是警方當前取締重點，民眾勿因貪圖一時方便而酒後駕車。

★中時電子報關心您：禁止酒駕，喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時)