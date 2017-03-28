史博威專注比賽 聽不見桃猿主場熱鬧聲
在8712名桃猿主場觀眾面前，整場歌舞的熱鬧氣氛下，新洋投史博威（ZekeSpruill）說他聽不見，今天各種球路都很順手，完全專注在比賽中。
27歲的史博威有2年美國職棒大聯盟經驗，去年在南韓職棒10勝，今天在桃猿主場是他在台灣的首場季賽先發，他說直球、滑球、曲球、指叉球、伸卡球今天狀況都很好。
對手統一獅前一戰才從中信兄弟手中打下13分，史博威今天前5局沒讓他們打出安打，投完7局只被高志綱、潘武雄各敲1安，送出7次三振，最快球速達154公里。
史博威說，沒想過要投無安打比賽，只希望球隊可以獲勝。桃猿隊終場4比0擊敗統一獅，拿下本季首勝。
他在官辦熱身賽投4局失6分，開季找到投球節奏，總教練洪一中說，「史博威比較晚加入，逐漸調整，控球比預期好很多」。
史博威說，春訓的時候，投球節奏還沒到位，今天熱身時就感覺身體狀況不錯，可以投到想要的位置，進入狀況後，完全不用擔心投球動作。
桃猿主場熱鬧的歌舞，史博威完全聽不到，只專心在投球，他說，「我聽不到任何人講話，就連一壘手叫我，都沒注意」。賽後拿到單場MVP，與啦啦隊一起跳舞，史博威氣力放盡，只說「我不擅長跳舞」。1060328
(中央社)
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