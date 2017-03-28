亞洲華人團體會議 聚焦新南向
2017年亞洲華人團體會議27日至28日在台北舉行，僑務委員會表示，來自亞洲12國、近百位僑領在會中交流，不少僑領提出推動新南向政策的看法。
僑務委員會委員長吳新興於開幕式致詞表示，東南亞已成為世界重要的經濟板塊，也是台灣未來經濟、社會發展最重要的戰略腹地。東南亞與台灣有深厚的關係，包括僑生、僑商，都是台灣與亞洲地區發展關係的橋梁。
行政院政務委員鄧振中應邀出席開幕典禮並致詞表示，這次會議不少僑領提出推動新南向政策的看法，建議政府和僑商應積極溝通，讓海外企業能充分了解台灣良好的經貿環境，進而增加來台投資意願。
2017年亞洲華人團體會議共計有日本、韓國、緬甸、越南、柬埔寨、寮國、菲律賓、泰國、汶萊、馬來西亞、新加坡及印尼等12國近百位僑領代表與會。1060328
(中央社)
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