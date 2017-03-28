世越號尋獲疑似遺骸 證實是動物骨頭

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南韓海洋水產部今天表示，打撈起「世越號」船體後找到的骨頭碎片已確認出自動物，而非人類遺骨，粉碎失蹤罹難者親屬的希望。

法新社報導，南韓當局稍早宣布找到人類遺骨。由於在2014年船難後還有9名乘客的屍體尚未尋獲，這使得各界興起希望，期待至少對其中部分乘客的家屬來說，事情能有個了結。

但是海洋水產部更正一開始的聲明，宣布說：「根據國立科學搜查研究院的檢測結果，已證實是7塊動物骨頭碎片。」

南韓韓聯社引述搜查研究院人員的話報導，這些碎片疑似是豬骨頭。

世越號沈船近3年後，歷經複雜的救援作業，上週終於打撈出水面，放置在大型半潛船，將運到港口。世越號船難造成300多人遇害，大多罹難者是學生。（譯者：中央社羅苑韶）1060328

(中央社)