迄今最大恐龍足跡澳洲現蹤 長1.7公尺

我要評比

科學家在澳洲西北部海岸線偏遠地區，發現可能是世界上最大的恐龍足跡，經測量近1.7公尺長。

路透社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，科學家在西澳省（Western Australia）距離濱海渡假勝地布隆（Broome）130公里的丹頗半島（Dampier Peninsula）發現21種不同恐龍足跡，這個巨大的蜥腳類恐龍足跡便是其中1種。

昆士蘭大學（Queensland University）和詹姆士庫克大學（James Cook University）聯合研究主筆索茲柏瑞（Steve Salisbury）說：「比起全球各地發現的恐龍足跡，它們的尺寸更大。」

蜥腳類恐龍是草食性四足動物，有著長長的頸部和尾巴、柱狀腿部和巨大的身體。2015年在德國發現的蜥腳類恐龍足跡為1.2公尺長。

索茲柏瑞說，丹頗地區發現這些足跡的石頭，石齡高達1億2700萬年至1億4400萬年，比先前在澳洲發現的恐龍化石更老。

索茲柏瑞說：「我們發現的恐龍化石，大多分布於東岸，或澳洲東部地區，石齡約在1億1500萬年至9000萬年間。」

索茲柏瑞在發表於「古脊椎動物學會研究報告」（Memoir of the Society of Vertebrate Paleontology）的研究中說，這些足跡「全球無與倫比」。

索茲柏瑞表示，「這極為重要，組成了非鳥類恐龍現身澳洲西半部的最原始紀錄，也讓我們一窺白堊紀前期上半澳洲恐龍群的遺跡。」

他說，「這些足跡是唯一證明劍龍曾存在於澳洲的證據，我們也在此發現一些歷來最大的恐龍足跡。」（譯者：中央社劉文瑜）1060328

(中央社)