荷蘭菲仕蘭否認有意接手輝山乳業

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大陸輝山乳業的合作夥伴荷蘭皇家菲仕蘭公司今天否認接手輝山乳業的傳聞。該公司高層表示，目前公司正在密切關注輝山事態發展，如果需要，菲仕蘭會採取合適的行動。

輝山乳業24日遭空方「狙擊」，在港掛牌股價暴跌逾90%，當天午盤暫時停止交易。專研陸資企業的市場研究機構渾水公司去年底曾指出，輝山乳業業績造假。

面對股價爆跌，輝山乳業正在考慮短期內引入戰略投資者，透過出售部分股權，獲取流動資金。

21世紀經濟報導指出，有媒體稱，輝山乳業的合作夥伴、世界第六大乳品企業荷蘭皇家菲仕蘭公司可能意接手輝山乳業。

對此，菲仕蘭大中華區高級副總裁楊國超未證實此事，僅表示，「沒有這個計劃。我們密切關注事態發展，如果需要，我們會採取必要的行動，來保證合資公司的可持續運營」。

公開資料顯示，2014年，荷蘭皇家菲仕蘭公司斥資人民幣7億元和輝山乳業成立合資公司，在大陸生產、推廣和銷售嬰幼兒配方奶粉，雙方各自持有該合資公司50%的股份。1060328

(中央社)