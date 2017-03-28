不演講沒錢領! 巴布狄倫領諾貝爾獎金 期限只到六月

瑞典學院提醒諾貝爾文學獎得主巴布狄倫，不在6月10日前發表得獎演說就無法得到獎金。(美聯社)

美國歌手巴布狄倫（Bob Dylan）在去年10月獲得諾貝爾文學獎，不過瑞典學院提醒他，想要拿到800萬瑞典克朗(約新台幣2700萬)的獎金，他得在6月10日前發表傳統諾貝爾獎演說。

根據法新社報導，瑞典學院常任秘書Danius在部落格表示，近幾個月他們完全沒有與巴布狄倫通電話。雖然如此，狄倫知道他最遲必須在6月10日發表得獎演說才能領取獎金。得獎演說形式不拘，可以是簡短演說、表演、影音播映或甚至是一首歌，必須在頒獎典禮12月10日、也就是創辦人諾貝爾（Alfred Nobel）的冥誕之後6個月內舉辦。

巴布狄倫在4月時將在瑞典舉行演唱會，有傳言表示他可能趁此發表演說，但瑞典學院稱沒有接到任何通知。

不過Danius也說，不論是否發表演說，2016年諾貝爾文學獎的得主都是巴布狄倫，沒有別人了。

(中時電子報)